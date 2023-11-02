الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

 

txt

د. جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس لــ«الوفد»: أمريكا شريك رئيسى فى الحرب على غزة

txt

أنجلينا جولي عن قصف مخيم جباليا: غزة تتحول لمقبرة جماعية

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحافي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وبين أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

العبيدي: أمريكا والغرب شركاء مع الاحتلال الصهيوني في المذابح بقطاع غزة

آرسنال يودع ومهمة صعبة لـ ليفربول.. نتائج دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية

اليوم.. محاكمة قاتل زميلته بالشرقية لسرقة مصوغاتها الذهبية

تفاصيل اجتماع الرقابة الصحية مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وعميد كلية طب عين شمس
الجريدة الورقية