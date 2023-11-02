مدبولي: نتطلع لافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بجميع المحافظات

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للقائمين على مشروع مجمع مدارس القرية الكونية، قائلًا: “أشكر كل القائمين على هذا الحلم، ونتطلع لافتتاحه فى كل محافظات مصر”.

جودة التعليم

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته اليوم بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، اليوم الخميس، أن نموذج مجمع مدارس القرية الكونية لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة للحصول على نفس مستوى جودة التعليم، وأطمع اليوم على الأقل بعمل 300 مدرسة بهذا الشكل”.

توفير أرض لإنشاء المدارس

وتابع رئيس الوزراء: “سنستهدف كدولة فورا إتاحة أراضٍ فى أفضل الأماكن على مستوى المحافظات لعمل مثل تلك المدارس”.