نيمار يجري جراحة الرباط الصليبي اليوم

يجري النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي جراحة الرباط الصليبي اليوم الخميس، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويخضع محترف فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم البرازيلي “نيمار جونيور” لعملية الرباط الصليبي اليوم الخميس في مستشفى “ماتردي” بالبرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

كما سيتواجد خوان دوكي مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال للإشراف على إجراء العملية، التي سيغيب على أثرها اللاعب لمدة تتراوح بين 10 أشهر إلى عام.

وكان نيمار قد حرص على توجيه التحية إلى اللاعب سالم الدوسري والمباركة له بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا، مؤكدًا أن سالم لاعب كبير ويستحق اللقب عن جدارة نظير مستويات الرائعة التي يقدمها.

وكانت بعد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو للحظة وصول نيمار إلى مطار مدينة بيلو هوريزونتي لأجراء عملية الرباط الصليبي مساء أمس.

موعد مباراة الهلال القادمة أمام القتح والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الفتح غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي وقناة SSC SD بصوت عبد العزيز السبر.