رئيس الوزراء: سعيد بالمشهد الموجود في مجمع مدارس القرية الكونية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للقائمين على صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وأنه سيتم تقديم مستوى تعليمي من خلال المدارس الكونية يضاهي المستوى العالمي.

مجمع مدارس القرية الكونية

وأضاف “مدبولي” خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أنه سعيد بالمشهد الموجود في مجمع مدارس القرية الكونية، موضحًا أن هذا يعني تحقيق حلم للدولة، لأن هذه المنطقة كانت مهمة.

وزيرا للإسكان

وأشار إلى أن المشهد مبدع، وأن هذا سينتج عنه الاستفادة مما حدث، وسيكون هناك استغلال لـ أي أصول غير مستغلة، مضيفًا: “عندما كان وزيرا للإسكان كانت هذه المنطقة مستغلة، ولكن الآن هناك تطوير، وهناك سياسة لترجمة خطة الدولة بالمشاركة بين القطاع الخاص، وصندوق مصر السيادي”.