رابط وأماكن سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط العامة شريطة اجتياز الاختبارات المقررة.

وتّصدر معهد معاوني الأمن مؤشر البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، حيث يكثف الراغبين في التقديم عمليات البحث للاستعلام عن رابط التقديم وأماكن سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

نوهت وزارة الداخلية في بيانها إلى أنه يمكن التقديم للالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/(خدمات معاوني الأمن)، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

أماكن سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023

أشارت وزارة الداخلية في البيان الصادر عنها إلى أنه بعد سحب كراسات الالتحاق بـ معهد معاوني الأمن 2023، يتم إجراء اختبارات القبول بدءًا من يوم 11 نوفمبر الجاري وذلك في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي:

معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية السويس، بورسعيد).

معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية).

معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا)

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

فيما ناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط، وتجرى اختبارات الإناث في معهد الأمن بطرة فقط.

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023

وعن المزايا التي يحصل عليها المتقدمون، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تتضمن الآتي:

تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.

يحق للطالب الاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

الاستفادة من النظام العلاجي وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

يُمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية، فضلاً عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته، وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.