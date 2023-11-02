حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية اليوم الخميس، في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هناك تلاشيًا لفرص سقوط الأمطار من على كافة الأنحاء.

قيم درجات الحرارة

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثرًا في طبقات الجو العليا لامتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنه يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يزيد من الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن قيم درجات الحرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة، مؤكدة أن الطقس نهارًا يكون خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، و محافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.