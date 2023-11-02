من بينهم أثنين بجامعة المنيا .. 816 عالما مصريا بقائمة ستانفورد الأمريكية

صرح الدكتور مينا ثابت قليني ، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا ، ان إجمالي علماء مصر بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2023 بلغ 816 عالما مصريا بزيادة عن العام الماضي 2022 ، والذي سجل 680 عالما مصريا ،من بينهم الدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا ، والدكتور أحمد إبراهيم أحمد استاذ جامعي بكلية الهندسة جامعة المنيا.

واضاف قليني في تصريحات صحفية ، ان الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، قد ذكر عددهم الحقيقي بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2023 ، وهو التقييم الأكثر احتراما عالميا ، مشيراً إلى أن عددهم 416 عالما.

وأكد الدكتور مينا ثابت قلينى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، أن عدد هولاء النخبة من العلماء المصريين قد بلغ 816 عالما هذا العام ، وأن رقم عبد الغفار هو رقم المدرجين في قائمة المشوار الكامل ، وهو ما لا يسأل عنه الوزير ، ولا رؤوساء الجامعات الحاليين فهي قائمة تعنى بالنشر لسنوات طوال قبل توليهم المسئولية ، وليست مثل القائمة السنوية التى تتابعها كافة جامعات العالم سنويا ، وتحتفى بابناؤها المدرجين بها على موقعها ، وتقدم لهم الدعم الكامل لأبحاثهم .

وأضاف قليني، ان وجود 816 عالما مصريا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية ، يعد رقما هزيلا ، مقارنة بأن اعداد اعضاء هيئة التدريس فى مصر ، يتخطى 100 ألف ، ومضيفا ، ان الوزير الحالي دكتور ايمن عاشور عقد اجتماعا أغسطس الماضي مع كثيرين من العلماء المصريين الذين تم ذكرهم العام الماضي فى هذه القائمة ، لمناقشة مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر ، ووعد الوزير بتقديم الدعم لهم وابحاثهم ، وهى سابقة مشرفة فى تاريخ الوزارة، من حيث الإهتمام والإجتماع والوعد.

منوها قليني ، أنه لا يزال ابناء مصر المخلصين ، يجاهدون لها ولرفعة اسمها ليحفظوا لها مكانها رغم كل المضايقات والمعوقات التى توضع امامهم ، والفتات المقدم لدعم ابحاثهم ، ولا يزالون ينتظرون تحول الوعد الى واقع على الأرض( بحسب تعبيره).جدير بالذكر أن قلينى هو مؤسس البروتوكول العلاجي المناعي لعلاج الفيروسات التنفسية وكوفيد – 19 والمسمى باسمه دوليا فى سابقة لم تحدث مع طبيب او عالم أخر حول العالم ، وقد ورد اسمه ايضا للمرة الثانية على التوالي هذا العام ، في هذه القائمة المرموقة.