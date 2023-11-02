الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن تواجد أتوبيسات نقل الزوار لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023

النقل الذكي
النقل الذكي

نسقت وزارة النقل مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

txt

النقل: وسائل نقل جماعي لرواد معرض النقل الذكي TransMEA2023 بعدد من الميادين الرئيسية

txt

تكدس سيارات النقل بمصانع عز للصلب بالسخنة رغم ارتفاع أسعار الحديد

يقام المعرض في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023  وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وارض مصر للمعارض ) بالاضافه لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها  ( ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) بتوفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا ) وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس  )

مواد متعلقة

النقل: وسائل نقل جماعي لرواد معرض النقل الذكي TransMEA2023 بعدد من الميادين الرئيسية

نص كلمة الوزير في مؤتمر الإعلان عن معرض النقل الذكي TransMEA 2023

كامل الوزير: تخصيص 2 تريليون جنيه لتحديث منظومة النقل تصل لـ3 تريليونات في 2030 (شاهد)

كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع مشروع القرن في مصر (شاهد)

كامل الوزير يكشف أسرار فض اعتصام رابعة المسلح (شاهد)

بيان عاجل من وزارة النقل بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر

الجريدة الورقية