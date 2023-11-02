مستشار الرئيس للصحة: المستشفيات جاهزة لاستقبال جميع المصابين الفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه تم تجهيز المستشفيات من العريش إلى الإسماعلية لاستقبال الحالات المصابة من الفلسطينيين، مؤكداً أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الطبي لأكثر من مرة وبعضها يحتاج العلاج لمدى طويل.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي" مساء الأربعاء، أن المستشفيات جاهزة و مستعدة لاستقبال كافة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن هناك توافر في المواد الطبية اللازمة لإسعاف وعلاج الجرحى و المصابين الفلسطينيين.

الوضع الصحي في غزة يتدهور تدريجياً

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن الوضع الصحي في غزة يتدهور تدريجياً، لأن المؤسسات الطبية تحتاج كوادر بشرية، وأدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى الإحتياج إلى الأجهزة التي تعمل بالكهرباء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن حالات الإصابة للكوارث و الحروب، تكون متعددة الإصابات، و تحتاج فريق طبي من مختلف التخصصات، لافتاً إلى أنه يمكن لمريض واحد أن يحتاج أطباء من قسم جراحة المخ و الاعصاب، و قسم جراحة الصدر، و عظام و غيرها.

ولفت إلى أن الحالات التي جاءت من غزة تطلبت تدخل جميع التخصصات في نفس التوقيت، لافتاً إلى أن مصر جاهزة لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهل غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال عن طواقمه في قطاع غزة بشكل كامل، جاء ذلك نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفًا لـ سيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

أوضح أن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح دخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة، منوهًا بجهود مصر متعددة الاتجاهات لدعم السكان في غزة.

رصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن معبر رفح البري سيفتح اليوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

ذكرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر وافقت على استقبال 81 من مواطني قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج.

في سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مُقتضب صادر عن الشركة دون تفاصيل.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

واستشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلى المُتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالى.

أفادت مصادر في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شخصًا وعشرات الجرحى، وشهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.