بسبب إنفجار الإطار .. وفاة عامل في إنقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

شهد كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه وفاة قائد السيارة عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى أعلى كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز سوهاج .





بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي قيادة "أحمد . ا . س . ا" 21 سنة عامل ومقيم دائرة مركز أخميم إختلت عجلة القيادة نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدي إلي إنحرافها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وإنقلابها .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال والد المتوفى "أيمن . س . ا . ا" 52 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .