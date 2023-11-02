سقوط نصاب الوظائف الوهمية بجهينة في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على عامل زراعي يقيم بدائرة مركز المراغة والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه بزعم توظيفه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جهينة محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "صلاح . س . ع . ع" 43 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة مركز المراغة بتضرره من "عصمت . م . ع . ع" 53 سنة موظف ومقيم دائرة المركز لقيامه بالحصول منه علي مبلغ مالي بلغ جملته " 150.000 " مائة وخمسون ألف جنيه بزعم مقدرته علي توظيفه إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه .





عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .