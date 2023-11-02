عاجل
الصحة: لدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين القادمين من غزة (فيديو)
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بقيادة محمد صلاح ليفربول يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

مباراة بورنموث وليفربول
مباراة بورنموث وليفربول

حقق فريق ليفربول فوزاً مستحقاً على مضيفه بورنموث بثنائية مقابل هدف في مباراة ثمن نهائي بطولة كاس الرابطة.

txt

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث

جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ الدقيقة الاولى حيث بدا ليفربول بضغط هجومي قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح الهولندي كودي جاكبو في تسجيل أول أهداف الريدز في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني تحسن مردود فريق بورنموث بشكل كبير خاصة في الجانب الهجومي ونجح جاستن كلويفرت في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 نجح النجم الأورجوياني داروين نونيز في تسجيل هدف ليفربول الثاني ليحسم نتيجة المباراة وبطاقة التأهل للدور ربع النهائي لصالح فريقه.

وكانت المباراة قد شهدت إرتداء محمد صلاح نجم ليفبول شارة القيادة منذ بداية المباراة  للمرة الأولى في تاريخه مع النادي الإنجليزي العريق.

الجريدة الورقية