بقيادة محمد صلاح ليفربول يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

حقق فريق ليفربول فوزاً مستحقاً على مضيفه بورنموث بثنائية مقابل هدف في مباراة ثمن نهائي بطولة كاس الرابطة.

جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ الدقيقة الاولى حيث بدا ليفربول بضغط هجومي قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح الهولندي كودي جاكبو في تسجيل أول أهداف الريدز في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني تحسن مردود فريق بورنموث بشكل كبير خاصة في الجانب الهجومي ونجح جاستن كلويفرت في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 نجح النجم الأورجوياني داروين نونيز في تسجيل هدف ليفربول الثاني ليحسم نتيجة المباراة وبطاقة التأهل للدور ربع النهائي لصالح فريقه.

وكانت المباراة قد شهدت إرتداء محمد صلاح نجم ليفبول شارة القيادة منذ بداية المباراة للمرة الأولى في تاريخه مع النادي الإنجليزي العريق.