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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وست هام يسقط آرسنال بثلاثية ويطيح به من ثمن نهائي كأس الرابطة

مباراة وست هام وآرسنال
مباراة وست هام وآرسنال

تلقى فريق آرسنال خسارة قاسية أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة.

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النني على دكة أرسنال أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين

أنهى فريق وست هام الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف نظيف بعدما قدم لاعبوه عرضاً رائعاً وسيطروا تماماً على مجريات اللعب طوال الـ 45 دقيقة الأولى.

وسجل وست هام هدفه الأول في اللقاء بفضل النيران الصديقة بعد أن وضع بنجامين وايت مدافع آرسنال الكرة في مرماه بالدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني واصل آرسنال ضغطه الهجومي ونجح في تعزيز تقدمه بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 50 عن طريق الغاني المتألق محمد قدوس.

وفي الدقيقة 60 نجح جارود بوين في إضافة الهدف الثالث لوست هام قبل أن يسجل الجانرز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة عن طريق الدنماركي مارتن أوديجارد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً تأهل وست هام للدور ربع النهائي.

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