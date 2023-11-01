تأجيل محاكمة ربة منزل وصديقها متهمة بإنهاء حياة زوجها في بالبدرشين

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل متهمة بإزهاق روح زوجها بمعاونة صديقها في منطقة البدرشين إلى جلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر الجاري.

وفق أوراق القضية التي حملت رقم 8228 لسنة 2023 جنايات البدرشين، فإن المتهمة «دينا»، 22 عامًا، وصديقها «محمد»، 23 عامًا، قتلا زوج الأولى، إثر علاقتهما غير الشرعية، وعقدا العزم على التخلص منه وخططا لذلك، إذ فتحت المتهمة باب المسكن للعشيق عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول لحجرة نومه، وما إن ظفرا به عقب عودته حتى ضربه بـ"ماسورة" حديدية على رأسه.

وأشار قرار الإحالة لـ"الجنايات" إلى أن المتهمة حقنت زوجها بعقار مهدئ لإضعاف قوته وشل حركته.