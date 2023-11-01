الداخلية تفحص شكوى مواطن من سرقة محتويات سيارته على تويتر

كشف أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من (صاحب الحساب) بإكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته وسرقة حقيبة بداخلها (متعلقاته - مبلغ مالى) حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفى سياق منفصل أ صدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرارا بتجديد حبس موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة محل عمله بالدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، كما استعجلت تحريات المبحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق بالجيزة، باعتراف تفصيلية، إذ أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

وتابع في اعترافته أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.



تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه ،وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.