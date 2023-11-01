وكيل وزارة الصحة بسوهاج يعقد إجتماعا مكبرا مع مديري الإدارات الصحية

عقد مساء اليوم الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة بحضور وفد من الإدارة العامة للرعاية الأساسية بالوزارة إجتماع موسع مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة وفرق الإشراف لمناقشة آليات واولويات العمل في الفترة المقبلة بوحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة ومشروع أسرة .

وتناول الإجتماع أيضاً ميكنة صرف الألبان و الخدمات المقدمة بالوحدات والحوكمة .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم علي أهمية الوقوف على الوضع الراهن لجميع الوحدات ومتطلبات المرحلة المقبلة لوضع أليات وخطط العمل المناسبة لها وكيفية تنفيذها .

موضحاً أن فرق الإشراف ستقوم بمباشرة اعمالها بصورة منتظمة ومكثفة الفترة المقبلة.

مشدداً علي الإنضباط لجميع مقدمي الخدمات الطبية والإلتزام بمواعيد العمل و التواجد بأماكن العمل وحسن معاملة الجمهور .

واستمع وكيل وزارة الصحة لعرض مفصل لأداء جميع الإدارات بالمحافظة و نسب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية و خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأخري المقدمة للمواطنين بالوحدات والمراكز المختلفة علي مستوي المحافظة.

وفي نفس السياق تم مناقشة احتياجات الوحدات المختلفة و اخر مستجدات المبادرات الرئاسية والوقوف علي احتياجات كل وحدة .

وتذليل كافة العقبات لتسهيل وصول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين