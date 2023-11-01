المؤبد لعامل أنهى حياة شاب وشروع في قتل شقيقته بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية أبو رجوان التابعة لمركز البدرشين

ترجع تفاصيل القضية، لـ 23ابريل 2022، عندما نشبت مشاجرة بين ف.ش.ع، عامل، مقيم بقرية أبو رجوان التابعة لمركز البدرشين و أحمد، شقيقته شيماء ،انتهت بقتل الثانى وإصابة شقيقته ،عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية بينهم.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وإحالته إلي جهات التحقيق التي وجهت للمتهم تهمة قتل المجنى عليه الأول، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقته، بطلقات نارية

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.