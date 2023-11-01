تحديث ChatGPT يدمر الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

يواجه عدد من الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي السؤال الوجودي الذي طرحه ستيف جوبز: هل أنت شركة أم مجرد ميزة؟

في يوم الثلاثاء، أطلقت OpenAI بهدوء تحديثًا لعدد محدود من المشتركين الذين يدفعون في ChatGPT Plus والذي يتيح للمستخدمين تحميل ملفات PDF والمستندات وأنواع الملفات الأخرى إلى chatbot وطرح أسئلة ChatGPT عنها.

بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح قارئ PDF الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيلة شائعة للعمل مع المستندات الكبيرة مثل ملفات المحكمة والعقود. يمكن لقارئات PDF المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة في زيادة الإنتاجية عن طريق تقليل ساعات فرز المستندات الضخمة وقراءتها والبحث فيها. يعد "الدردشة مع ملف PDF الخاص بك" عرضًا شائعًا.

على الرغم من أن التحديث لم يتم تأكيده رسميًا (لم تستجب OpenAI لطلب التعليق من Decrypt)، فقد أثارت لقطات الشاشة للميزة الجديدة إنذارًا عبر الإنترنت، حيث قال البعض إنها ستضع الشركات المبنية على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لقراءة المستندات خارج نطاق العمل.

"لقد ماتت العديد من الشركات الناشئة اليوم" هذا ما نشره باحث الذكاء الاصطناعي أليكس كير على تويتر، حيث شارك صورة لإشعار التحديث من OpenAI. "كان لدينا موجة من المنتجات الأكثر ملاءمة كميزات بدلاً من الشركات المستقلة."

يذكرنا هذا التطوير بالتحركات التي لا تنسى من قبل شركة آبل، بما في ذلك محاولة شراء Dropbox بعد رفضها كميزة منتج بدلاً من كونها شركة، واعتماد ابتكارات البحث التي شاعها مطور مستقل في نظام التشغيل الأساسي الخاص بها - والذي يوصف بأنه "Sherlocked".

أفضل منصات الذكاء الاصطناعي للتنقل بين ملفات PDF — التي لا تنتمي إلى ChatGPT

لقد بحث Decrypt سابقًا في المكونات الإضافية الإنتاجية لـ ChatGPT الخاصة بـ OpenAI، لكن يحتاج المستخدمون إلى اشتراك ChatGPT لاستخدام المكونات الإضافية. ستناقش هذه المقالة منصات الإنتاجية في شكل قارئات AI PDF التي لا تتطلب اشتراكًا مدفوعًا في ChatGPT. تنسيق المستندات المحمولة، أو PDF، هو نوع ملف يستخدم لعرض المستندات وطباعتها باستمرار عبر الأجهزة والبرامج المختلفة. تم إطلاق تنسيق الملف الذي كان مملوكًا من قبل - ومترجمه الأكثر شيوعًا، Adobe Reader -