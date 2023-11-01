نيوكاسل يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق نيوكاسل يونايتد الشوط الأول متقدمًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد من المباراة المقامة الآن على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ريجيليون- ليندلوف- ماجواير- دالوت

الوسط: كاسيميرو- هانيبال مجبري- ماسون ماونت

الهجوم: جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

بينما بدأ نيوكاسل المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: دوبرافكا

الدفاع: ليفراميتو – كرافت – دوميت - تارجيت

الوسط: لونجستاف – ويلوك - هول

الهجوم: ريتشي – جولينتون – جوردون

سجل ميغيل ألميرون هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 28 من الشوط الأول، صم أضاف اللاعب لويس هال الهدف الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

شهد نصف اللقاء الأول سيطرة واضحة لفريق نيوكاسل الذي نجح في حسمه بهدفين دون رد ليقترب من حسم بطاقة التأهل.