علي بابا تتحدى مايكروسوفت وأمازون بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة علي بابا الثلاثاء أحدث نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إلى التنافس مع منافسين أمريكيين مثل أمازون ومايكروسوفت.

أعلنت أكبر شركة صينية للحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية عن Tongyi Qianwen 2.0، وهو أحدث نموذج لغوي كبير لها.

قدمت علي بابا أيضًا منصة خدمة GenAI، والتي تتيح للشركات بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها باستخدام بياناتها الخاصة.

يتم تدريب LLM على كميات هائلة من البيانات ويشكل الأساس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، الذي طورته شركة OpenAI الأمريكية.

ووصفت شركة علي بابا Tongyi Qianwen 2.0 بأنه "ترقية كبيرة عن سابقتها"، والتي تم تقديمها في أبريل.



وقالت علي بابا في بيان صحفي إن Tongyi Qianwen 2.0 "يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والاستدلال والحفظ ومنع الهلوسة". تشير الهلوسة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يقدم معلومات غير صحيحة.

أصدرت شركة علي بابا أيضًا نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لتطبيقات في صناعات واستخدامات محددة - مثل الاستشارات القانونية والتمويل - أثناء توجهها نحو الشركات.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها الرئيس في مدينة هانغتشو أيضًا عن منصة خدمة GenAI، والتي تتيح للشركات بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، باستخدام بياناتها الخاصة. أحد مخاوف الشركات بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي العامة مثل ChatGPT هو إمكانية الوصول إلى البيانات من قبل أطراف ثالثة.

تقدم شركة علي بابا وغيرها من اللاعبين السحابيين الرئيسيين أدوات للشركات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها باستخدام بياناتهم الخاصة، والتي من شأنها أن يحميها هؤلاء المزودون كجزء من حزمة الخدمة.

يعد Azure OpenAI Studio من Microsoft وBedrock من Amazon Web Service خدمتين متنافستين.

في حين أن علي بابا هي أكبر لاعب سحابي من حيث حصتها في السوق في الصين، إلا أن الشركة تحاول اللحاق بأمثال أمازون ومايكروسوفت في الخارج.