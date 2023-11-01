تجديد حبس موظف سرق 400 ألف جنيه من محل عمله

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرار بإستمرار حبس موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة في وقت سابق قررت حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية ، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه ،وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.