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الخميس 02 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طعنه فى صدره.. ضبط شاب أنهى حياة شقيقه الأكبر في دار السلام

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على أحد الأشخاص متهم بإنهاء حياة شقيقه الأكبر بطعنة في الصدر بمنطقة دار السلام.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة  أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 سنة مقتولًا بطعنة سكين في الصدر.

 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 15 سنة بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

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