LinkedIn يطلق ميزة مدرب وظائف الذكاء الاصطناعي

تضيف LinkedIn ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشتركيها المميزين: مدرب وظيفي مدمج يستخدم بيانات الذكاء الاصطناعي وLinkedIn لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على الأدوار والبحث عنها والتقدم إليها. تصل الميزة الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة أن قاعدة مستخدميها قد نمت إلى مليار عضو حيث تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تقوم الشركة المملوكة لشركة Microsoft بشكل متزايد بتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي لأعضائها الذين يدفعون. في وقت سابق من هذا العام، قدمت القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أوصاف أفضل للملفات الشخصية ورسائل إلى مديري التوظيف. لكن أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير تجربة أكثر تخصيصًا.

في الوقت الحالي، ستكون الميزة الأبرز للباحثين عن عمل هي الرؤى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بجانب كل إعلان وظيفة. يمكن أن تساعد الأداة في تلخيص الأوصاف الوظيفية المطولة وتحديد ما إذا كان الدور مناسبًا للمستخدم استنادًا إلى محتويات ملفه الشخصي على LinkedIn. على سبيل المثال، يمكنه تسليط الضوء على تجارب عمل محددة قد يرغب المستخدمون في التركيز عليها في طلباتهم وتقديم نصائح حول كيفية تحسين ملفهم الشخصي على LinkedIn ليبدو أكثر جاذبية لمديري التوظيف.

مدرب وظائف الذكاء الاصطناعي الجديد في LinkedIn.

نظرًا لأن LinkedIn قادر على الاعتماد على كنزه الهائل من البيانات المهنية، فإن النصائح التي يمكنه تقديمها تكون أكثر تخصيصًا بكثير مما قد تحصل عليه إذا طلبت نصائح من خدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى، كما يقول مدير المنتج في LinkedIn، روهان راجيف. يقول راجيف لموقع Engadget: "أصبح هذا ممكنًا بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأيضًا بفضل مجموعات البيانات التي تجمع كل هذا معًا". "إن ملفك الشخصي، واتصالاتك، وكل هذا هو ما يمكن أن يساعدك بشكل أساسي في المضي قدمًا في بحثك عن وظيفة."

في الوقت الحالي، لا يزال الوقت مبكرًا للميزة التي يتم إطلاقها في مرحلة تجريبية لمجموعة محدودة من مشتركي LinkedIn Premium. لكن الشركة أشارت إلى أنها تعتزم جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من خدماتها في المستقبل. كتب تومر كوهين، كبير مسؤولي المنتجات في LinkedIn، في منشور بالمدونة: "يمثل اليوم بداية رحلة جديدة، حيث تكون قوة الذكاء الاصطناعي حليفك في كل سؤال وقرار وظيفي".