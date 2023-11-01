إنطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالمنيا

انطلقت اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ ، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ، والتى أقيمت بمسرح محافظة المنيا ، وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات الحملة القومية لــ" تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة، والتى تحمل شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " وتستهدف عقد 162 لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني.

شارك في الحملة 450 شاب وفتاة بفعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly، وأعضاء الكيانات الشبابية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطنى، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومحاضرة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا ، ثم عرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية بمحافظة المنيا ، ثم حوار مفتوح مع الشباب وعرض تعريفي ، من شباب البرلمان والشيوخ ، والكيانات الشبابية.

وأشار مندى عكاشة، إلى أن المشاركة السياسية للشباب لها دورها الهام ، في التأثير على المشهد السياسي المصري ، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة ، وهذا ما يؤكد على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ، من خلال تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة ، وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق"، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية ، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين، والتي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية ، وتعميق الوعي بأهمية الهوية ، والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

تحدث الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ، ان انطلاق الحملة من خلال التعرف على مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها ، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والإستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة ، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية ، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية ، كقيمة مجتمعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

تتناول الحملة معايير الإختيار بين المرشحين ، أشكال المشاركة السياسية ، الإنتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها ، الجهات المسئولة عن تنظيم الإنتخابات ، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج ، وجاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد حمدي ، الدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان ، أشرف عبد الأعلى مسئول البرلمان ، والعاملين بإدارات العلاقات العامة والتعليم المدني والبرلمان ، والإدارات الفرعية ومراكز الشباب ، والعديد من شباب الكيانات والتدريب الميداني.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة، إلى ترسيخ فكرة المشاركة السياسية للشباب، فهي ضرورية لإنخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان ، وتسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم ، وهذا ما يكون له دورا إيجابيا فى الإنتماء والولاء للوطن ، والذى يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات ، أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر ، إن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة .