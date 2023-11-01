جامعة أسيوط تحقق ترتيبا متقدما لأول مرة في 7 تخصصات بتصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن التصنيف الصيني (شنغهاى) ؛ للتخصصات العلمية لعام 2023م، أكد في تقريره؛ إن جامعة أسيوط تُوجد للمرة الأولى في (7) تخصصات علمية؛ مما يشير إلى أن الجامعة؛ تشهد قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية.

وتضمن التصنيف؛ إدراج جامعة أسيوط، في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفي الفئة ال 201-300 عالمياً؛ وذلك في مجاليّ الهندسة الكيميائية، و هندسة الإلكترونيات، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وفي الفئة ال 201- 300 عالمياً في مجال العلوم الهندسية.

كما تضمن التصنيف؛ إدراج الجامعة، في الفئة 201-300 عالمياً، وذلك فى مجالىّ العلوم الزراعية، و العلوم البيطرية، بالإضافة إلى إدراجها فى الفئة (301-400) ؛ وذلك في مجالىّ الرياضيات، وهندسة الإلكترونيات.

جامعة أسيوط الأولى مصرياً في"علوم الهندسة الكيميائية" و"هندسة الإلكترونيات" والثانية في"الهندسة" بتصنيف شنغهاي الصيني 2023م

وفى هذا الإطار؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن وجود الجامعة في تلك المراكز المتقدمة في تصنيف شنغهاي؛ يعد اعترافًا قويًا، وموثقاً بتطور الجامعة، وتميزها في البحث العلمي، كما يعكس جهودها الرائدة في تحقيق التميز، والتقدم؛ في كافة التصنيفات العالمية، من خلال متابعة أحدث النظم ، والمعايير الدولة؛ للارتقاء بمكانتها العلمية؛ دولياً، وعالمياً، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية؛ بقضايا التعليم، والبحث العلمي، ووضعها على رأس أولوياتها.

ومن جهته، أشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أن تصنيف شنغهاي الصيني، يعتمد على عدة معايير في التقييم، والتي تتضمن؛ عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل 10%، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل 20%، وعدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية 20%، وعدد الأبحاث المدرجة بقواعد البيانات كلارفيت 20%، وعدد الأبحاث المنشورة بمجلات ناتشر 20%، والتوازن في أعضاء هيئة التدريس بقطاعات العلوم المختلفة 10%.

ومن الجدير بالذكر؛ أن تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات العلمية؛ يقوم بإدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية فى خمسة مجالات أساسية، وهى:( العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية )، بالإضافة إلى ( 55 ) تخصصاً فرعياً .