الهجرة تؤكد متابعة تنفيذ مختلف توصيات الجاليات المصرية بالخارج أثناء لقاءاتهم بالوزيرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي يتم طرحها من الجاليات المصرية بالخارج، لافته الى أهمية برنامج "ساعة مع الوزيرة" الذي يوفر التعرف على كل ابناء الجاليات بما في ذلك الجاليات المقيمة في دول بعيدة وغير تقليدية لإقامة المصريين، والتي تسمح بالتعرف عليهم وربطهم بالوطن الام.

و أوضحت السفيرة سها جندي أننا نعمل على إتاحة الفرص للمصريين في الخارج للاستفادة ودعم كافة الأفكار التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يوفر التدريب والتأهيل فرص أفضل لمختلف الفئات.

حيث تناولت وزيرة الهجرة ، الحديث عن تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي تتيح فرص تدريب الشباب و الهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور بارز في نقل الخبرات والاستفادة من جهودهم.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري في فنلندا ورئيس شركة ADM الفنلندية للاستشارات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن الام، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة بالدولة، لبحث التعاون مع وزارة الهجرة في تدشين المركز المصري الفنلندي لتدريب الشباب من أجل رفع كفاءتهم للتوظيف في السوق المصري والفنلندي.

يأتي ذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، بطرح فرص للهجرة النظامية الآمنة.

وقد حضر اللقاء السفير إيهاب نصر مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، وسلمى صقر معاون الوزيرة للجاليات