جامعة أسيوط تحرص علي النهوض بالدور الإنتاجى والبحثى لمزارعها وتنشيط مواردها الذاتية

في إطار دور جامعة أسيوط الخدمي والمجتمعي، عقدت لجنة متابعة ورفع كفاءة مزرعتيّ “الغُريب، والإرشادية” اجتماعا تحت الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة، ولفيف من الأعضاء المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على مواصلة الدعم، والتطوير اللازم؛ للنهوض بالدور الإنتاجى، والبحثى لمزارع الجامعة، وتنشيط مواردها الذاتية، علي نحو يسهم في مضاعفة إنتاجيتها، ودفع عجلة التنمية المحلية، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيزاً لتوجهات الدولة المصرية الحالية، وخططها وبرامجها الهادفة؛ لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، إن الاجتماع استهدف، مناقشة احتياجات المزارع، والوقوف علي إمكانياتها، ومقوماتها، المادية، والبشرية؛ بهدف تطويرها لزيادة الإنتاج، كما أسفر عن عدد من التوصيات، أهمها: تعزيز بنود مستلزمات التشغيل؛ لرفع كفاءة الموارد، والإنتاج بالمزارع، تعزيز الأمن داخل مزرعة الغريب، توفير أعلاف وأدوية وماكينات؛ تلزم مزعتيّ (الغريب والإرشادية)، إلي جانب إنهاء تجهيز الملف الخاص بتقنين مزرعة الغريب، وحل المشاكل التي تعيق الاستفادة منها، فضلاً عن تطوير مزرعة الدواجن التي تحتوي على بنية تحتية جيدة، وعنابر إنتاج ممتازة.

جدير بالذكر ، أن الاجتماع شهد حضور الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باهي راغبي بخيت أستاذ متفرغ بكلية الزراعة قسم المحاصيل، والدكتور محسن عبد المنعم أستاذ متفرغ بكلية الزراعة قسم الأراضي والمياه، والدكتور محمود مصطفى أستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والأستاذ أسامة السيد محمود أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس صليب غلانوس مهندس الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية، والأستاذ أيمن شحاته مدير عام التخطيط الاستراتيجي.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع