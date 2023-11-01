ضبط عامل بـ 11 كيس شابو وطربة حشيش

القت الأجهزة الأمنية بكمين القرنة غرب مدينة الأقصر، القبض على شخص بحوزته 11 كيسًا من مخدر الشابو ونصف طربة حشيش.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الأقصر، اخطار من مدير المباحث الجنائية بناء على إشارة من مركز شرطة القرنة يفيد بالاشتباه في أحد الأشخاص بكمين القرنة غرب المدينة ، واثناء تفتيشه عثر معه على مجموعة من المواد المخدرة المتنوعة، شابو وحشيش.

وتمكنت قوات الأمن بكمين القرنة من القبض على شخص يدعى" ي.م.ح" 58 عاما، عثر بحوزته على 11 كيس من مخدر الشابو، ونصف طربة من مخدر الحشيش أثناء توجهه للمشاركة فى أحد الأفراح.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطار التيابة لتتولى التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.