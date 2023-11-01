Egypt Energy 2023: مصر تقود التحول في الطاقة

أغلقت أبوابها اليوم فعاليات معرض مصر للطاقة 2023، الذي أقيم بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، الحدث الأبرز في مجال الطاقة في شمال إفريقيا، بعد ثلاثة أيام ناجحة، عرض خلالها أحدث الابتكارات في مجال الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية. أقيم المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، بدعم من وزارة الإنتاج الحربي.

جذب المعرض أكثر من 9200 من المهنيين النشطين في مجال الطاقة وسلامة الحريق من أكثر من 71 دولة، وضم أكثر من 200 عارض، مما يجعلها واحدة من أنجح نسخ معرض مصر للطاقة حتى الآن وإعادة إطلاق معرض فايريكس مصر.

قالت راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة وفايريكس مصر: " لقد حقق معرض مصر للطاقة 2023 نجاحا باهرا، ونحن فخورون بتقديم منصة للمهنيين والمؤسسات في هذا المجال للتواصل والالتقاء لإحداث تغيير حقيقي في الصناعة. لم نكن نستضيف مجرد معرض، بل كنا نشعل التقدم ونساهم في النمو الاقتصادي لمعالجة التحديات الواقعية بحلول واقعية".

انتعش معرض فايريكس مصر 2023، وهو المعرض الوحيد في المنطقة لسلامة الحريق والمؤتمر، بطريقة مذهلة على الرغم من توقف دام عاما واحدا، حيث عرض أحدث المنتجات والحلول في مجال الوقاية من الحريق والكشف عن الحرائق وإخمادها، بالإضافة إلى الحماية السلبية من الحرائق وإضاءة الطوارئ والمزيد.

شارك المتحدثون برؤيتهم حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك النهج لتعزيز كفاءة الطاقة والشبكات الذكية، والطاقة المستدامة، وكفاءة الطاقة، واعتمادات الكربون، والتحول في مجال الطاقة. كما تحدثوا عن تحويل تحديات تجارة الكربون في مصر إلى فرص تجارية، وتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء والتحديات التي تواجهها، وحلول وتقنيات تخزين الكهرباء في مصر. وكانت مشاركتهم في معرض مصر للطاقة وسلامة الحريق 2023 شهادة على الدور الذي يلعبه معرض مصر للطاقة في تشكيل مستقبل الطاقة في المنطقة.

وفر معرض مصر للطاقة وفايريكس مصر 2023 منصة لصانعي القرار الرئيسيين من الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ومنطقة شمال إفريقيا. ومع ذلك، هذه ليست نهاية المحادثة حول ابتكار الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل هي نقطة البداية. يجب أن يستمر العمل والتقدم على كفاءة الطاقة، حيث إن الفرص التي تنتظرنا لا تكون مؤثرة إلا عند تنفيذ تغيير حقيقي.

