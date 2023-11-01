بعد إعلان جيش الاحتلال وفاته.. من هو محمد عصار قائد منظومة الصواريخ في حماس؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصفية أحد قيادات حركة حماس خلال غارة جوية استهدفت مقر تواجده بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من قتل محمد عصار، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس.

توجيه استخباري لجهاز الشاباك

وأوضح أدرعي، أن طائرة حربية لجيش الاحتلال تمكنت بعد توجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات من تصفية محمد عصار قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس، والمسؤول عن كل التشكيلات المعنية بالقذائف المضادة للدروع في ألوية حماس، وأدار هذه القوات في الروتين، وساعد في تفعيل المنظومة في وقت الطوارئ.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي في ذروة الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لها ثمن باهظ ستدفعه إسرائيل في ظل عملياتها المتواصلة.

الجنود ينجحون

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي: نتقدم في غزة بحسب الخطط ومعارك قوية تجري في الداخل، ونحن في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية والجنود ينجحون في مهمتهم والجيش يتقدم.

وتابع: نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف والمخربين تم القضاء عليهم، ولهذه الحرب ثمن باهظ، وأقاسم عائلات الجنود أحزانهم.