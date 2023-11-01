أجبرها على إمضاء إيصالات خوفا من الشرطة.. تفاصيل تعد أب جنسيا على ابنته

أمرت النيابة العامة في حلوان، اليوم الأربعاء، بحبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على ابنته بمنطقة التبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت الفتاة المجني عليها خلال تحقيقات النيابة أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها.

وأضافت أنها فوجئت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من فتاة في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل والدها أثناء نومها.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

عقوبة التحرش الجنسي

وتقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.