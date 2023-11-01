عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: العدوان الإسرائيلي على غزة الأكثر دموية في التاريخ العراق يدعم قرار الأردن بسحب سفير المملكة من الكيان الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة معلقا على قصف مخيم جباليا في غزة: "مصدوم" "قاعدين بياكلوا".. المقاومة الفلسطينية تغافل تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة من مسيرة (شاهد)
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق فى مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

سقوط شخص
سقوط شخص

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه في ظروف غامضة من الطابق الخامس في منطقة أرض اللواء بالعجوزة. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا مفاده سقوط أحد الأشخاص من الدور الخامس مما أدى إلى مصرعه فور سقوطه.

وبالفحص تبين وجود جثة مكان البلاغ نتيجة ادعاء سقوط من الدور الخامس وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ومن جانبه تقوم النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات حول سبب وفاته، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.


 

الجريدة الورقية