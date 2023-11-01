التحقيق فى مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه في ظروف غامضة من الطابق الخامس في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا مفاده سقوط أحد الأشخاص من الدور الخامس مما أدى إلى مصرعه فور سقوطه.

وبالفحص تبين وجود جثة مكان البلاغ نتيجة ادعاء سقوط من الدور الخامس وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ومن جانبه تقوم النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات حول سبب وفاته، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.



