إنطلاق المعسكر التثقيفي لأئمة أوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فاعليات المعسكر التثقيفي لأئمة أوقاف البحر الأحمر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمسجد الرحمن الرحيم بالغردقة.

وبدأت فاعليات المعسكر، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد اللطيف وهدان القارئ بالإذاعة والتلفزيون و كلمة الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر و كلمة الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

واختتمت فاعليات اللقاء بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ أحمد مقلد المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، وكان موضوع الأمسية فى اليوم الأول من المعسكر حول الحفاظ على الاوطان من مقاصد الأديان



وقدم الأمسية الشيخ حسام الدين محمود عبدالمنعم إمام مسجد الميناء الكبير، وحضر الحفل الدكتور عبدالباسط عثمان مدير الدعوة والمنسق الإعلامي بمديريةأوقاف البحرالأحمر وعدد من أئمة أوقاف البحر الأحمر وجمع غفير من جمهور المصلين.