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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز صاحب ثلاجة أسماك بالسلام منتهية الصلاحية

أسماك
أسماك

أصدرت نيابة السلام، اليوم الأحد، قرار بحجز مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لإدارته الثلاجة دون ترخيص وترويجه كميات كبيرة من "الأسماك" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 1.04 طن أسماك مجمدة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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