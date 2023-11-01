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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة خاصة ودقيقة حداد في المقاولون العرب ورسالة من المشرف على الكرة

المقاولون العرب
المقاولون العرب

عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، المشرف العام علي الكرة ، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب .

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بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة ووجه المشرف على الكرة الشكر للجهاز الفني واللاعبين على تهنئته بعيد ميلاده رافضا أي مظهر احتفالي ومكتفيا بالجلسة والتهنئة في ظل حالة الحزن والحداد. 

 

وبعدها وجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين يأتي علي رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه .

وشدد المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي نجح في وقت سابق مع  منتخب مصر .

 

وطالب عادل فتحي اللاعبين بعودة الروح مشددا أنهم رجال وقادرون علي تحمل المسئولية والظهور بروح جديدة وتعديل موقف الفريق في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة.

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