محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الدوري بشرم الشيخ

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة مجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ومديري المديريات، والادارات، ومديري الشركات، وممثلي الجهات المشرفة والمنفذة للمشروعات بالمحافظة.

وتناول المؤتمر عرض الموقف الحالي لرفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ بعد تعرضه للسيول ، وتم مناقشة ومتابعة موقف عدة مشروعات بمدينة شرم الشيخ منها مقترح الموقع المناسب لإنشاء 4 ملاعب بالمدينة طبقا للمعايير، ومقترح تشغيل محلات الممشي السياحي بعدد 84 محل وذلك من خلال شركة تكون مسئولة عن التشغيل والصيانة، وموقف شراء عدد 5 أتوبيس كهرباء لمدينة شرم الشيخ بتكلفة 40 مليون جنية حيث تم توفير الاعتماد المالي بالمدينة، كما تم ايضا عرض موقف ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمساجد والكنائس بمدينة شرم الشيخ، وعرض موقف تشغيل التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ.

وعرض موقف استكمال اعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطي بالطريق الأوسط، وعرض موقف المياه المستخدمة في ري الزراعات بمدينة شرم الشيخ ومعدل استهلاكها وتكلفتها، وموقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بالمدينة بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة بشرم الشيخ.

والمؤتمر عرض موقف سقوط أحد أبراج الكهرباء من جراء السيول مما أدى الى فصل الكهرباء عن رافع المياه رقم (4) المغذى لمدينة سانت كاترين.

وناقش المؤتمر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة وإجراءات العمل على تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وايضاً فتح لجان داخل أماكن المشروعات الكبرى التي تضم عمالة كبيرة.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليف القيادة السياسية بشأن تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية، وتم التوجيه الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة والسيول واستيفاء تقرير متابعة لموقف السيول والأمطار بكل مدينة.

وتم عرض الموقف التنفيذي لإنشاء منطقة (306) بمدينة أبو رديس على غرار مدينتي (طور سيناء – رأس سدر).

كما تم عرض موقف اعمال بئر صغير بمدينة نويبع، وموقف انشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا لخدمة أهالي المنطقة وتجهيزه للافتتاح خلال 15 يوم ، ومناقشة مشكلة توفير المياه بها .

تم خلال المؤتمر مراجعة موقف المستشفيات بمدن خليج العقبة ورفع حالة الاستعداد وإعداد تقرير بموقفها متضمنا (توافر الأطباء - سيارات الإسعاف – توافر الادوية) وكذا جاهزية مراكز الايواء – ومخزون المياه والسلع.

عرض موقف المدرسة بالوديان والتجمعات البدوية والمدرسين، وتم مناقشة موقف قطعة الأرض الخاصة بمركز الصيد التعاوني ومصنع الثلج بطور سيناء، وعرض تقرير مصور بأعمال لجان مديرية التموين شامل توزيع البونات واللحوم والكراتين، كما تم عرض موقف النقاط الطبية الموجودة بالوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة، وعرض موقف التعاقد على الكاوتش والبطاريات وخطة إصلاح المعدات والعربات بمدن المحافظة، وموقف شراء عربة كساحة لنقل المعدات وجريدر، وتم الإشارة الى انه تم توفير مبلغ 10 مليون جنية لشراء الكساحة.

تم ايضا مراجعة موقف توريد أجهزة الاتصال والربط بين جميع قيادات المحافظة والعقود المحررة بهذا الشأن بين المحافظة وعدد من الجهات الأخرى.

وفي ختام المؤتمر تم عرض إجراءات التنسيق والتجهيز بخصوص معرض الأسبوع الكويتي الـ14 والمزمع إقامته بفندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة في الفترة من19 الى 21 ديسمبر المقبل.

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