المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالسرقة وحيازة حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي، والتعدي على شخص ، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

كما الزمته المحكمة بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية،

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعله، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولا انتزاع مبلغ مالي منه، فمنعه، فأشهر المتهم سلاحا أبيض "مطوة" وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضا، واستخدمها في التعدي عليه، فأحدث إصابته في الكتف والظهر، محاولا سرقة المبلغ المالي، فاستعان المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وحافظة تبغ تحوي قطعتين لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.