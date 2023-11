سيلينا غوميز تهاجم الكيان الصهيوني على خلفية الحرب بغزة

انضمت الممثلة الأمريكية الشهيرة سيلينا غوميز إلى باقة من نجوم هوليوود الذين كسروا حاجز الصمت الإعلامي للدفاع عن ضحايا العمليات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء تعليق سلينا غوميز، بحسب موقع ياهو، ليلة الاثنين، في نفس الوقت تقريبًا الذي ظهرت فيه بإحدى مباريات لوس أنجلوس ليكرز، وكتبت نجمة مسلسل Only Murders in the Building على قصصها عبر إنستجرام إنها "تأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي" بسبب "العنف والإرهاب" الذي يشهده العالم.

وأضافت "إن تعرض الناس للتعذيب أو القتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة من الأشخاص أمر مروع". "نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد."

وتابعت المطربة والممثلة البالغة من العمر 31 عامًا: “أنا آسفة إذا كانت كلماتي لاتكفي لإحلال السلام في العالم، واعتذر عن كوني لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتأذون وهذا ما يجعلني اتألم، أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم. لكن منشوري لن يفعل ذلك لكني سأفعل أي شيء من أجل الأطفال والأرواح البريئة”.

وعلى الرغم من شعبيتها الهائلة على إنستجرام وتيك توك، فمن المعروف أن علاقة جوميز معقدة مع وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلة مع برنامج Good Morning America العام الماضي، ناقشت المغنية كيف أنها أغلقت كافة حساباتها الرسمية والشخصية على الإنترنت لمدة "أربع سنوات ونصف" للحفاظ على سلامها النفسي. بعد ذلك، بدأت تنشط على بعض المنصات، خاصة TikTok، قبل أن تعلن عن توقف آخر في وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير بعد بعض المشاحنات التي دارت بينها وبين هيلي بيبر زوجة صديقها السابق المطرب جاستن بيبر.