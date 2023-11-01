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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل ضبط 115 فرش حشيش في الأميرية

فرش حشيش
فرش حشيش

القت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامات.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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