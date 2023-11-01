القبض على عصابة المخدرات والسلاح بالمنوفية

القت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، اتشكيل القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قويسنا بقيادة العقيد محمد السخاوى مفتش المركز، والرائد أحمد عبد القوي رئيس المباحث، والمقدم عبد المنعم محاريق معاون المباحث، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وورشة أسلحة، حيث ضبط بحوزتهم 5 قطع سلاح، وكمية من الذخائر، وكمية من المواد المخدرة.

تحرر عن وقائع الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، ببراءة متهمان من تهمه هتك عرض طالبة بمنطقة كرداسة.

ثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، بعدم وجود أي آثار لهتك عرض وتعدي علي الطالبة من قبل المتهمين.

وكان المستشار تامر صفي المحامي العام شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهمين "محمد. ج. ح" 21 سنة خياط، "أحمد.ع.م" سائق توكتوك، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه هتك عرض طالبة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5838 لسنة 2023 جنايات كرداسة.



بدأت الواقعة في شهر أبريل الماضي، عندما ذهبت فتاة تدعي "صفاء.خ.ع" لقسم شرطة كرداسة لتحرير محضر ضد المتهمين للتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، حيث استدرجاها إلى مكان خالي من المارة على إثر علاقة عاطفية فيما بينهم.

وكشفت أمر الإحالة ان المتهم الأول طلب منها استقلال الدراجة البخارية التوكتوك رفقة صديقه الثاني، وقيادة المتهم الثاني مواعدا إياها بالخروج لنزهة فامتثلت لطلبه، وما أن وصلوا لمحل الواقعة حتى ترجلا جميعا من الدراجة البخارية، متوجهين لقطعة أرض زراعية، وقام المتهم الأول بطرحها أرضا طالبا منها حصر ملابسها.

قالت المجني عليها "صفاء" 16 سنة طالبة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول فوجئت باستيقافه لها حال سيرها بالطريق العام طالبا منها استقلال الدراجة البخارية "التوكتوك" رفقته والمتهم الثاني قائدها بحجة التنزه فامتثلت لطلبه حتى وقفوا بمنطقة خالية من المارة " أرض زراعية"، فحاولت المغادرة إلا أن المتهم الأول حال دون مغادرتها بأن دفعها أرضا وحاولت النهوض إلا إنه جثم فوقها وحسر عنها ملابسها الداخلية وهتك عرضها.