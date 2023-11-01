الناجون يتذكرون رعب الهجوم على قارب تمبكتو في مالي

اعتاد الركاب المنتظمون في عبارة تومبوكتو، التي يمتد مسارها على طول نهر النيجر في شمال مالي، على سماع إطلاق النار من ضفة النهر خلال رحلاتهم.

لكن في 7 سبتمبر ، أدركوا بسرعة أن شيئا غير عادي كان يحدث.

الانفجارات التي أجبرت الركاب على الاصطدام بسطح السفينة في ذلك اليوم بشرت بطوفان من إطلاق النار.

ومن شأن ذلك أن يدمر عشرات الأرواح ويترك العبارة، التي كانت توفر رابطا منتظما بين المدن المالية على ضفاف النهر عبر مئات الكيلومترات من شبه الصحراء حطاما محترقا.

وحتى في بلد اعتاد على المذابح التي تعزى بطرق مختلفة إلى الجهاديين أو ميليشيات الدفاع عن النفس أو الجيش، أو في الآونة الأخيرة، جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، فإن المذبحة التي ارتكبت على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) من المنبع من بلدة بامبا تبرز - وليس فقط لحجمها.

لا أحد يعرف حقا من أطلق العنان لجحيم الصواريخ والرصاص واللهب لمدة 15 دقيقة على مئات الركاب ، وليس هناك ما يضمن أن الحقيقة ستتحقق على الإطلاق.

ووافق اثنا عشر شاهدا على سرد الأحداث لوكالة فرانس برس. ووصفوا الرعب، ولكن أيضا تضحيات الجنود والتضامن بين الضحايا.

منذ عام 2012، كانت منطقة الساحل مسرحا لعدد لا يحصى من الفظائع التي غالبا ما لا يتم الإبلاغ عنها وبدون أدلة فوتوغرافية.

تضيف هذه الروايات عنصرا من الإنسانية إلى ما يمكن أن يكون مجرد مذبحة أخرى مجهولة الهوية.

أحد هؤلاء الشهود، الحاج مبارة، وصف نفسه بأنه من قدامى المحاربين في "تومبوكتو" - القارب الأبيض والأزرق المكون من ثلاثة طوابق مع علم قديم الطراز قليلا ولكنه محطم يحمل شعار شركة سوسيتيه ماليان للملاحة (كوماناف).

جلس مبارا، وهو في الستينيات من عمره، على حصيرة في منزله القديم المسور في مدينة تمبكتو وهو يروي قصته.

قال إنه، مثل الآخرين، اعتاد بيع الأدوات المنزلية الصغيرة على متن القارب خلال رحلته التي تستغرق عدة أيام.

كان لديه مكانه المعتاد على سطح السفينة ، حيث كان فجر يوم 7 سبتمبر.

كان ما بين 500 و 1000 شخص محشورين على متنها ، على الرغم من أن العبارة كانت مصممة فقط لنقل 300.

كان وقت الإفطار تقريبا ، وكان الركاب قلقين.

وقال الرجل العجوز: "منذ أن غادرنا تمبكتو، سمعنا شائعات بأن القارب سيتعرض للهجوم.

تصاعد التوتر

وعلى مدى أسابيع، كان الوضع يتصاعد بين الجهات المسلحة في الشمال، بما في ذلك الجهاديون والانفصاليون والجنود.

وكانت جماعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة قد فرضت حصارا على تمبكتو، وأصبح أي شيء يسافر من المدينة أو إليها هدفا محتملا.

قبل الهجوم ، كان النهر يوفر بديلا أكثر أمانا بشكل عام للطريق.

لكن في 1 سبتمبر/أيلول، قتل مراهق في هجوم صاروخي على مبنى كوماناف.

وبعد خمسة أيام، حذر ركاب قارب يمر عبر عبارة تمبكتو من اتجاه غاو الركاب من تهديد كامن.

وكإجراء احترازي، تم ترتيب توقف ليلا في بامبا، بين مدينتي غاو وتمبكتو.

وفي حوالي الساعة 9:00 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) في اليوم التالي، بعد حوالي 15 كيلومترا من بامبا، دخلت العبارة منعطفا تصطف على جانبيه القصب.

كانت عائشة تراوري، وهي طالبة، تلتقط صورا على الجسر عندما ظهرت شاحنة صغيرة واحدة أو أكثر، وفقا لشهود عيان، فوق الكثبان الرملية في الأفق.

وقالت: "همس بعض الناس أنها ربما تكون سيارة رئيس القرية".

كان هناك جنود على متن القارب، ونزلت هي وآخرون لإبلاغهم.

وقد أثير سؤال حول ما إذا كان وجود الجنود قد جعل العبارة هدفا - وإذا كان الأمر كذلك، فلمن.

"عندها بدأ إطلاق النار"، قال مبارة، البائع.

أمر الجنود الناس بالاستلقاء على سطح السفينة.

"بعضهم استلقى فوقنا لحمايتنا"، يتذكر عبد الرزاق مايغا، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما.

عد الموتى

وكانت عبارة تمبكتو قد تعرضت لإطلاق نار من قبل، وفقا لمبارا.

لكن "هذه المرة كان الأمر مختلفا"، على حد قوله.

"كنا على الشاطئ (عندما) فجأة خرج صاروخ من أحد البناسي" ، القوارب الصغيرة ذات القاع المسطح التي تكثر على النهر ، والتي كان بعضها يتبع العبارة من بامبا.

"منذ ذلك الحين فصاعدا، كان كل رجل لنفسه، والله للجميع"، قال مبارا.

حاول الجنود الانتقام ، لكنهم وقعوا في تبادل إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة والصواريخ.

أصابت ثلاثة صواريخ المحرك، على حد قول مشغل العبارة.

أشعلوا حريقا انتشر.

"أعطيت أخي الصغير لشخص ما بينما رميت في الماء"، قالت فاتوماتا كوليبالي، وهي صاحبة متجر.

"ثم أشرت إليه أن يرميني بأخي الصغير - تمكنت من السباحة إلى الشاطئ معه (لكن) بقيت جميع أمتعتنا ، حتى ملابسنا وأحذيتنا".

في حالة من الذعر ، تم فصل عيسى عيسى سيسي ، راكبة أخرى ، عن ابنتها.

وقالت لوكالة فرانس برس "لم أتلق أي أخبار عنها، لقد بحثت عبثا، لا أعرف ما إذا كانت حية أم ميتة".

تمكن القبطان من الوصول إلى الشاطئ.

كان القرويون المحليون أول من هب لمساعدة الناجين.

بعد ساعات قليلة ، وصل الجنود وحوالي 15 رجلا أبيض مسلحا ، ربما مرتزقة من مجموعة فاغنر.

كان المهاجمون قد اختفوا، لكن الطريق كان خطيرا للغاية لإجلاء الناجين، الذين أمضوا الليل تحت حراسة عسكرية أمام الحطام المحترق.

تم دفن الموتى على الفور.

عدد الضحايا غير معروف. ويعوق الوصول إلى هذه البيانات العديد من العوامل: بعد التضاريس وطبيعتها المحفوفة بالمخاطر، وأوجه القصور في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وندرة مرحلات المعلومات، وكذلك الخوف من التحدث علانية.

وكثيرا ما تم توثيق المذابح في المنطقة للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة بناء على شهادات شفوية.

وقد أصبح الوصول أكثر محدودية في السنوات الأخيرة، في سياق أمني وسياسي متوتر.

ومع ذلك، انتشرت أخبار مذبحة العبارة في غضون ساعات، مع انتشار صور القارب المشتعل على الشبكات الاجتماعية.

وتحدث المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي غالبا ما يكون بطيئا أو مترددا في التحدث علنا في مثل هذه الظروف، عن الحادث علنا في نفس المساء.

وأكدت مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجوم على العبارة وآخر في نفس اليوم على مواقع للجيش في بامبا.