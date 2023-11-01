"عشانك يابلدى ووحدتتنا العربية وتعاوننا الدولى".. مسيرة سلام بشوارع شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ برعاية لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، تنظيم مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى دورته 26 برئاسة دكتورة هدى يسي ، كرنفال مسيرة السلام الدولية، لدعم السلام وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المناداة بالسلام فى المنطقة والحفاظ على الوطن، وذلك بدعم من تمارا فيوتيتش حرم رئيس صربيا وبحضور سمو الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ علي صباح الناصر الصباح " مرايم الخير وممثلى 32 دولة عربية افريقية وأجنبية.

وتضمنت المسيرة العالمية حاملات صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و رفع علم مصر و أعلام كافة الدول المشاركة والوزارات والمصانع والشركات الداعمة ، و حشد نسائى والمرأة البدوية والشباب والخيالة والهجانة والكشافة وفرق الموسيقى العسكرية وممثلى كافة أطياف المجتمع "يدا فى يد " تحت شعار " عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ، لدعم التنمية الشاملة المستدامة والأمن والأمان فى بلادنا.

وبدأت المسيرة فى شارع السلام تجوب الشارع حاملة الإعلام والأغاني الوطنية وصولا إلى خليج نعمة الذى يقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، لتمتد المسيرة الداعمة للرئيس من كافة قوة الشعب على أرض الفيروز الغالية على قلوب المصريين جميعا .

وأكدت دكتورة هدى يسي ، أن المسيرة فى حب الوطن تحمل رسالة للعالم بأن السلام والأمن هم أسس جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للدول جميعا