بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق1 نوفمبر 2023، بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة ،وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلاً على المواطنين ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

من الجدير بالذكر أنه يتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من اليوم 1 نوفمبر وحتى 2023/11/16 حيث يتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة يومى1و2 نوفمير و يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر ( الاتوبيس ) كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7و8 وكذا يومى 9و12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و14بجوار موقف دمنهور و يومى 15،16امام حديقة اللوتس بأبو الريش.