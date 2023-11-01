الملك تشارلز يزور مكتب الأمم المتحدة وجمعية خيرية في اليوم الثاني من زيارته لكينيا

التقى الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، بـ قدامى المحاربين الكينيين في الحربين العالميتين، في اليوم الثاني من زيارته لهذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

حيث أدان في اليوم السابق الانتهاكات "التي لا تغتفر" للحكم الاستعماري البريطاني، لكنه لم يطلب المغفرة.

وقد شجبت لجنة حقوق الإنسان الكينية، هذا التقاعس عن طلب المغفرة على وجه الخصوص، وهي منظمة غير حكومية طلبت من الملك "اعتذارًا علنيًا غير مشروط ولا لبس فيه".

وقال مارتن مافينجينا، المسؤول عن قضايا العدالة في لجنة حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "لم يعترف بأي شكل من الأشكال بالمخاوف الخطيرة التي أثرناها"، مضيفًا أن الخطاب الذي ألقاه الملك مساء الثلاثاء "لم يكن استثنائيًا".

وأقر الملك شارل الثالث بأن "أعمال عنف بغيضة وغير مبررة ارتكبت ضد الكينيين بينما كانوا، شن نضال مؤلم من أجل الاستقلال والسيادة، هذا أمر لا يغتفر".

لكنه لم يطلب "المغفرة" عن العنف الاستعماري، كما فعل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء خلال زيارة لتنزانيا المجاورة.

تميزت فترة الاستعمار البريطاني لكينيا، بين عامي 1895 و1963 ، بشكل خاص بالقمع الوحشي لثورة ماو ماو، وهي واحدة من أكثر الثورات دموية التي نفذتها الإمبراطورية البريطانية، والتي أودت رسميا بحياة أكثر من 10000 شخص بين عامي 1952 و1960.

ووضع تشارلز يوم الثلاثاء إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة أقيمت في موقع معسكر اعتقل فيه أشخاص يشتبه في صلتهم بمتمردي ماو ماو. هناك في ديسمبر 1963 تم رفع علم كينيا المستقلة بدلًا من "Union Jack" البريطاني.

الميداليات:

واستمرارًا للجانب التذكاري من رحلته، زار الملك يوم الأربعاء مع الملكة كاميلا مقبرة عسكرية في العاصمة نيروبي لتكريم الأفارقة الذين ماتوا من أجل بريطانيا العظمى في الحربين العالميتين.

ووضع الزوجان إكليلًا من الزهور أمام القبور قبل لقاء قدامى المحاربين الكينيين، بعضهم على كراسي متحركة.

وأضاف تشارلز، لأحد المحاربين القدامى في حفل توزيع الميداليات، "آمل أن نتمكن من القيام بشيء خاص من أجلك.

وقال أحد المحاربين القدامى، سامويلي مبوريا، لوكالة فرانس برس إنه حصل على ميدالية تحت الحكم الاستعماري، لكنه تخلص منها لأنه "يخشى الانتقام" من مقاتلي الاستقلال.

«كثير من الناس لم يكونوا سعداء لأننا، قاتل في الحرب»، قال الرجل العجوز، الذي خدم في مصر وإثيوبيا وميانمار.

وسط:

زار تشارلز الثالث، وهو مؤيد قديم للبيئة، غابة كارورا يوم الأربعاء.

هذه البيئة الخضراء التي تبلغ مساحتها 1000 هكتار في العاصمة الكينية دافع عنها صديقه الراحل والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2004 وانغاري ماثاي، مؤسس حركة الحزام الأخضر، التي عملت على حماية التنوع البيولوجي في كينيا.

هناك التقى ابنتها وانجيرا ماثاي، وكذلك أسطورة الماراثون الكيني إليود كيبتشوجي.

ومن المقرر أن يغادر الزوجان الملكيان نيروبي يوم الخميس متوجهين إلى مدينة مومباسا الساحلية الجنوبية حيث سيزور تشارلز محمية طبيعية ويلتقي بممثلين دينيين.