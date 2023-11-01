إيداع طفلين توأم عثر عليهما في الشارع فى دار رعاية

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، بإيداع طفلين توأم عثرعليهما فى الشارع إحدى دور الرعاية، وذلك بعد قيام شاب وفتاة بإلقائهما عقب والدتهما بأسبوع،

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع، وبالانتقال والفحص عثر على طفلين رضع حديثي الولادة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية القبض المتهمين.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، ببراءة متهمان من تهمه هتك عرض طالبة بمنطقة كرداسة.

ثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، بعدم وجود أي آثار لهتك عرض وتعدي علي الطالبة من قبل المتهمين.

وكان المستشار تامر صفي المحامي العام شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهمين "محمد. ج. ح" 21 سنة خياط، "أحمد.ع.م" سائق توكتوك، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه هتك عرض طالبة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5838 لسنة 2023 جنايات كرداسة.



بدأت الواقعة في شهر أبريل الماضي، عندما ذهبت فتاة تدعي "صفاء.خ.ع" لقسم شرطة كرداسة لتحرير محضر ضد المتهمين للتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، حيث استدرجاها إلى مكان خالي من المارة على إثر علاقة عاطفية فيما بينهم.

وكشفت أمر الإحالة ان المتهم الأول طلب منها استقلال الدراجة البخارية التوكتوك رفقة صديقه الثاني، وقيادة المتهم الثاني مواعدا إياها بالخروج لنزهة فامتثلت لطلبه، وما أن وصلوا لمحل الواقعة حتى ترجلا جميعا من الدراجة البخارية، متوجهين لقطعة أرض زراعية، وقام المتهم الأول بطرحها أرضا طالبا منها حصر ملابسها.

قالت المجني عليها "صفاء" 16 سنة طالبة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول فوجئت باستيقافه لها حال سيرها بالطريق العام طالبا منها استقلال الدراجة البخارية "التوكتوك" رفقته والمتهم الثاني قائدها بحجة التنزه فامتثلت لطلبه حتى وقفوا بمنطقة خالية من المارة " أرض زراعية"، فحاولت المغادرة إلا أن المتهم الأول حال دون مغادرتها بأن دفعها أرضا وحاولت النهوض إلا إنه جثم فوقها وحسر عنها ملابسها الداخلية وهتك عرضها.

