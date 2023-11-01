وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان مركز الابداع الفنى بدمنهور

أجرت الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة، والدكتورة و نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمدينة دمنهور رافقها خلاله اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة،وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقدا مركز الابداع الفنى بدمنهور الذى يعد منارة ثقافية و متنفس ومصدرا هام لأبناء المحافظة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وقاما بتفقد دار الأوبرا المصرية التى تعد دار لنشر الثقافة والفنون الجادة والهادفة و تقدم فنى راقي، بالإضافة لتفقد قصر ثقافة دمنهور المقام علي مساحة 1129 م ٢والمكون من 6 أدوار ويضم قصر ثقافة الطفل ومسرح وبلغت تكلفته 67 مليون جنية

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أهمية دور الثقافة التى تمثل مراكز إشعاع ثقافية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة والمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تمتلك صروحاً ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإرتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التى تعمل على إستثمار طاقات الشباب وإكتشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، مشيرةً إلى أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب

وحضر الجولة عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و محمد بسيونى - مدير عام فرع ثقافة البحيرة ،ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم ، وشريف ابو العلا - مدير دار الأوبرا.