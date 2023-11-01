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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تاج للمساهمين.. فكرة جديدة لضرب الشركات الأمريكية في البورصة

منتجات
منتجات

تاج “هاشتاج”  للمساهمين باسم الشركات أو المنتجات الأمريكية المقاطعة، عبر السوشيال ميديا لغلق فرصة بيع أسهمها في البورصة، وهو اقترح ابتكره أحد رواد أنستجرام، لتكبيد هذه الشركات أكبر خسارة ممكنة وتزود تأثير المقاطعة بشكل كبير.

 

لتعريف المساهمين بالسمعة السيئة للشركة

والهدف من عمل تاج بأسم الشركة المالكة للمنتج، أن مستثمري ومشتري الأسهم في هذه الشركات، سوف يكون لديهم فكرة مسبقة قبل شراء أسهم الشركة في البورصة، نظرا للسمعة السيئة التي أصبحت عليها الشركة وحالة الرفض لها في الأسواق.

 

لذلك فكرة التاج سوف تسهل الأمر على المستثمرين في التعرف على الشركات المناسبة من الغير مناسبة لشراء أسهمها في البورصة.

 

حملات مقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل

وشنت الدول العربية حملة مقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل، مما أثر ذلك بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، وتراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، وتعرض بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.

واضطرت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها إلى خفض الأسعار وتقديم عروض تنافسية، ووصلت العروض إلى تخفيضات تقدم للجمهور لأول مرة .

ولجأت بعض الشركات العالمية بعد حملات المقاطعة بادعاء أنها مصرية، وحملت بعض البيانات ما يشبه التبرؤ الكامل من التبعية لأي علامة أجنبية، وأصبح الأساس في إعلانات المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي هو الإعلان عن مؤسسها المصري.

 

 

 

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