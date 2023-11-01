رئيس مياه الفيوم يتفقد عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة

قام المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم بمتابعة سير وانتظام العمل بكافة مواقع الشركه وقام بجولة ميدانية لتفقد عنبر ومخزن الكلور بمجمع محطات مياه العزب الجديدة والذى تم تنفيذه وفقا لأفضل معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.

رافقه خلال الجولة العقيد محمد كمال مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج ومهندسين الصيانة والتشغيل بالمحطة .

وأكد "النجار" على ضرورة تنفيذ واتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لأعمال التشغيل والصيانة فى كافة مواقع العمل للحفاظ على العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه .

وفى هذا السياق تم استعراض مخاطر الكلور وجوانب السلامه والصحه المهنيه أثناء التعامل معه بهدف التأكيد على التعامل الآمن بعنابر الكلور.

وأكد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة عن توفير كل ما يلزم من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنه للعاملين بالشركة من خلال مراعاة إجراءات التشغيل القياسية وكيفية التعامل الأمن مع إجراءات نقل وتداول الكلور وإجراءات التعامل مع تسريبات الكلور.

محطة صرف العجميين

وقد وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع إيتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية عقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي العجميين بمركز ابشواي والبالغ تكلفتها ١١,٥ مليون يورو بطاقة تصميمة ١١،٠٠٠ م٣ يومي وتوسعات تصل الى ٢٢،٠٠٠ م٣ يومي بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالاضافة الى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردووذلك ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي .

أوضح" النجار " أن المشروع يعد احدى مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم في ضوء اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن و ايضا تحسين الظروف و المعالم البيئية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير و تنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة حيث ان الهدف الرئيسي لهذه المشاريع هو التوسع وتسهيل الوصول الى خدمات الصرف الصحي الى المناطق الريفية بحيث تزيد التغطية من ٤٨ ٪إلى ٨٦ ٪ وسيقوم البرنامج بتوفير الخدمة لنحو 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم ، كما ان المشروع سيقوم بالمساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون و التي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية وذلك من خلال انشاء توسعة واعادة تاهيل محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي

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