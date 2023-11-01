مغنيو الأوبرا الجنوب أفريقيون يتألقون في مسابقة الأوبرا العالمية

أوبراليا واحدة من أرقى مسابقات الأوبرا في العالم ، وصلت إلى جنوب إفريقيا ثاني أكبر مدينة. 4 من أصل 5 جنوب أفريقيين تم اختيارهم هذا العام من بين حوالي 800 مغني تأهلوا إلى الدور نصف النهائي الذي تم الإعلان عنه في 31 أكتوبر.

في استوديو في دار أوبرا كيب تاون ، تتدرب المغنية نومبوليلو يندي على اختبار أوبراليا، وتعد هي واحدة من أرقى مسابقات الأوبرا في العالم.

يعيد الشاب البالغ من العمر 32 عاما موزارت وفاغنر، ترتدي فستانا زهريا ، وتلوح يدها على إيقاع اللحن ، بينما يرن اهتزازها القوي.

غناء الأوبرا يحررني كثيرا، أحب لعب شخصيات مختلفة ، واستدعاء الكثير من المشاعر .

المسابقة مثل "اختبار رائع" ، قال نومبوليلو يندي ، السوبرانو والأخت الصغرى لعام 2011 First و Zarzuela وجوائز الجمهور Pretty Yende.

في سن 32 ، لدى Yende بالفعل مهنة راسخة، لكن المسابقة يمكن أن "توسع آفاقي"، على حد قولها.

تستمر المسابقة السنوية من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر في ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

تضم أوبراليا 34 متسابقا تم اختيارهم من مجموعة أولية تضم حوالي 800 مغني.

سيبوكازي مولتينو هو واحد من 5 مرشحين من جنوب إفريقيا هذا العام.

يقيم الميزو البالغ من العمر 31 عاما من مدينة Gqeberha الجنوبية الشرقية الآن في نيويورك.

"لقد غنيت طالما أستطيع أن أتذكر. لكن الأوبرا ليست شيئا في مجتمعي".

كان مدرس الموسيقى هو الذي دفعها في اتجاه آخر ، من خلال جعلها تتعلم أغنية موزارت.

ضحك بعض زملائها في الفصل بشكل غير مريح ، لكنها شعرت "على الفور بالارتباط العاطفي بها".

"كنت أستمع إليها عندما أكون وحدي. عالم الأوبرا الأعمق هذا ، كنت أعرف أنه شيء مميز وثمين للغاية ، "قالت.

منذ ذلك الحين ، نمت علاقتها بالأوبرا فقط: "الشيء المفضل لدي في غناء الأوبرا ، إنه سرد القصص ، وخلق الفن".

خفض الصور النمطية

ساخيوي مكوسانا ، الباريتون ، حلم ذات مرة بأن يصبح محاميا. لكن مدرسا في مدرسة ثانوية لاحظ موهبته في اليوم الأول الذي حضر فيه تجارب الجوقة - ووضعه على مسار مختلف.

"إذا كنت تستطيع التمسك بهذا ، يمكنك أن تجعل مهنة جيدة حقا" ، يتذكر المعلم الذي أخبره.

قال الشاب البالغ من العمر 29 عاما: "أحب أن أكون على خشبة المسرح وأن أروي قصة للأشخاص الذين لا يفهمون الكلمات بالضرورة ، خذهم من خلال القصة".

"إذا تمكنت من إقناع أي شخص بالحضور إلى عرض أوبرا ، فقد قمت بعملي."

وقال إنه في مجتمعات السود في جميع أنحاء جنوب إفريقيا ، غالبا ما يتوقع من الشباب اختيار مهنة "كلاسيكية" ، وأن يصبحوا أطباء أو محامين.

شكك الكثيرون في حكمه ، متشككين في قدرته على كسب لقمة العيش من صوته المهيب.

قادته رحلته من بلدة فقيرة في جنوب إفريقيا إلى فرانكفورت بألمانيا، حيث التحق ببرنامج للمواهب الشابة.

في حياته السابقة ، لم يقرأ لوفو مارانتي الموسيقى والشيء الوحيد الذي كان يعرفه عن الأوبرا هو من كان لوتشيانو بافاروتي.

اعتاد هو وأصدقاؤه تقليد التينور الإيطالي قبل أن ينفجروا في الضحك.

هذا الأسبوع ، سيغني الجنوب أفريقي البالغ من العمر 29 عاما رئتيه في أوبراليا ، واحدة من أرقى مسابقات الأوبرا في العالم.

تخلى مارانتي عن وظيفة في الموارد البشرية لمطاردة حلمه في الأوبرا.

كان عليه أن يخبر والديه أنه لن يكون قادرا على إعالتهما لفترة من الوقت وأحيانا كان يقضي أياما دون وجبة أثناء محاولته الحصول على منح لتمويل دراسته.

لكنه لا يندم على الانغماس لثانية واحدة.

وقال لوكالة فرانس برس "شعرت بأنانية بعض الشيء لكنني أردت أن أكون سعيدا ، لا أن أجلس في مكتب طوال اليوم".

قال: "كان علي أن أبدأ من الصفر" ، موضحا أن تجربته السابقة مع جوقات الكنيسة والموسيقى متعددة الألحان لم تذهب إلا إلى حد بعيد.

"الأوبرا هي لعبة كرة مختلفة تماما ، كان علي أن أتعلم كيفية قراءة النتيجة الغربية."

يتذكر أن ظهوره الأول كان مرهقا للأعصاب.

"مع الجوقة ، لديك شعور بالأمان. كعازف منفرد أنت ضعيف. بمجرد أن تضغط على نوتتك الأولى ، يمكن للجميع رؤية قلبك ... شعرت بالكثير من الحكم».

الآن يشعر بالراحة ، ويغني أيضا باللغات الإيطالية والألمانية والفرنسية.

تقدم Operalia عرضا مهما حيث يغني المتسابقون أمام المديرين والوكلاء ومديري اختيار الممثلين.

تم إنشاؤه قبل 30 عاما من قبل التينور الإسباني بلاسيدو دومينغو.

توفر Operalia فرصة ليتم رصدك دون الحاجة إلى الطيران حول العالم.

أنشأت لجنة التحكيم الدولية مديري اختيار الأوبرا الدوليين والمديرين العامين ، برئاسة بلاسيدو دومينغو.

من بين 20 مشاركا تم اختيارهم للاستمرار في الدور نصف النهائي ، سيتم اختيار عشرة مطربين للنهائيات.