أحمد ياسر ريان يختار بين الأهلي والزمالك

حسم اللاعب أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، موقفه من الانتقال لنادي الزمالك في الفترة المقبلة أو العودة للنادي الأهلي، بعد الأنباء التي تفيد برحيله عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

يحسم موقفه من الانتقال لـ الزمالك أو العودة للأهلي:

وتحدث والد أحمد ياسر ريان عن موقف اللاعب من العروض التي تلقاها وموقفه من الانتقال لنادي الزمالك، ويرى أن اللاعب لن يكون سهلًا عليه العودة من جديد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إعلامية قال والد أحمد ياسر ريان أن نجله يحتاج للحصول على فرصة جديدة، والباب مفتوح أمام اللاعب خاصة أنه يمتلك عرضًا من نادي الزمالك ولا مشكلة لدينا أن يلعب للقلعة البيضاء.

وعن عودته للأهلي قال إنه لا يستطيع غلق الباب أمام نجله في ذلك الأمر، لكنه يرى أنه صعب جدًا.

يذكر أن أحمد ياسر ريان انتقل لنادي سيراميكا في صفقة تبادلية كانت ضمن شادي حسين، والتي كانت في عام 2022، وحقق صاحب الـ 25 عامًا بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الماضي.